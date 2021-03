Palestre | il caro prezzo delle chiusure imposte dal Governo A rischio 120 mila addetti e oltre 16 mila strutture

(Di mercoledì 31 marzo 2021) di Francesco Russo La chiusurain Italia fa registrare numeri importanti e mette i gestori di queste ultime in difficili condizioni per poter ripartire. I dati Uecoop (Unione europeacooperative) dimostrano che su 20 milioni di italiani, ben il 25,2% pratica ginnastica, fitness, body building o aerobica (senza considerare il calcio o altri sport). Il rallentamento nella riapertura di questa tipologia di attività, mette a120operatori ed16in tutto il Paese, ed il nuovo dpcm in vigore dal 7 al 30 aprile 2021, sottolinea una linea dura confermata da Mario Draghi e dal suo esecutivo. La motivazione sarebbe dettata dalla curva epidemiologica, che a detta degli ...

Ancora vietato lo sport di contatto e quello svolto pressoe centri sportivi. L'attività ... potrà percorrere le strade della parrocchia con la croce o con un altro simboloalla devozione ...'Ad esempio', nota Linkiesta, 'in zona arancione saranno privilegiati bar, ristoranti,, ... il principio della 'distruzione creatrice'al teorico del management Joseph Schumpeter . Poco ...Caro direttore, «vorrei ma non posso»: questo sembra essere il mantra di Mario Draghi che vorrebbe aprire a bar, ristoranti, cinema, teatri, palestre, discoteche, negozi tutti. Ma non può perché i ...Così si è espresso Matteo Salvini: «È impensabile tenere chiusa l’Italia anche per tutto il mese di aprile. Qualunque proposta in Consiglio dei ministri e in parlamento avrà l’ok della Lega solo se pr ...