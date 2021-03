“Il programma non si ferma”. Barbara D’Urso sorride, cosa cambia dopo la decisione di Mediaset (Di mercoledì 31 marzo 2021) Nonostante la chiusura anticipata del suo programma la domenica sera, Barbara D’Urso può comunque restare serena. Infatti Mediaset ha deciso di anticipare il suo Domenica Live alle 15 e quindi il programma viene allungato. Si parte l’11 aprile e la trasmissione viene divisa in due sezioni. Ci sarà una prima parte, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, che sarà dedicata all’informazione e all’attualità, mentre la seconda, fino alle ore 18.45, che vedrà ancora una volta protagonisti i principali volti del mondo dello spettacolo. In questo modo Barbara D’Urso va a fare concorrenza alla sua amica Mara Venier al timone di Domenica In. Per stemperare un po’ la situazione, la conduttrice ha voluto pubblicare sul proprio profilo Instagram una foto insieme a Mara Venier, intente ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 31 marzo 2021) Nonostante la chiusura anticipata del suola domenica sera,può comunque restare serena. Infattiha deciso di anticipare il suo Domenica Live alle 15 e quindi ilviene allungato. Si parte l’11 aprile e la trasmissione viene divisa in due sezioni. Ci sarà una prima parte, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, che sarà dedicata all’informazione e all’attualità, mentre la seconda, fino alle ore 18.45, che vedrà ancora una volta protagonisti i principali volti del mondo dello spettacolo. In questo modova a fare concorrenza alla sua amica Mara Venier al timone di Domenica In. Per stemperare un po’ la situazione, la conduttrice ha voluto pubblicare sul proprio profilo Instagram una foto insieme a Mara Venier, intente ...

Advertising

CarloCalenda : Sul programma per Roma ho atteso sino ad ora nella speranza di poterlo prima discutere con la coalizione. Non è acc… - Rinaldi_euro : Antonio Rinaldi, 'finalmente il programma del Pd': Letta vuole lo Ius Soli ma il Pd non ha un immigrato tra i dirig… - La7tv : #ottoemezzo Enrico #Letta: 'Il condono? Non era nel programma ma abbiamo fatto di tutto perché fosse il più limitat… - marett_b : @RaiPortaaPorta @RaiUno Vi faccio un plastico,settimana scorsa ha parlato il Min. Giovannini e tutti caduti dal pe… - Europeo91785337 : @cangiova65 @petergomezblog @GiuseppeConteIT Cioè , da elettore mi preoccuperei per esempio se politico non rispett… -