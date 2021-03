ENAV | Simioni | “Mercato droni triplicherà Pronti a gestire esplosione traffico”

(Di mercoledì 31 marzo 2021) (Teleborsa) – Nel 2020 le vendite disono incrementate del 62% in Italia e si prevede che ilentro il 2025 con servizi che vanno dall’agricoltura di precisione alla logistica, dal monitoraggio delle infrastrutture alla sicurezza fino all’entertainment. Lo ha confermato l’AD di, Paolo, intervenendo al convegno “L’impiego dei velivoli a pilotaggio remoto in ambito civile” organizzato dall’Università La Sapienza di Roma.ha spiegato che lo U-Space, cioè lo spazio aereo dedicato ai, è l’insieme di servizi volti a regolare l’accesso sicuro ed efficiente deinello spazio aereo, ed ha indicato che la piattaforma D-Flight dell’conta oggi 70mila iscritti, di cui 40mila in possesso ...

L'Ad di ENAV conferma le previsioni di crescita di questo mercato ad un webinar sull'utilizzo dei droni in ambito civile e le soluzioni approntate da ENAV per gestire traffico in sicurezza ...
Dopo una presentazione istituzionale da parte della società, gli esponenti politici dei diversi partiti hanno posto all'ingegner Simioni una serie di domande ... piano Industriale di Enav sia più o ...