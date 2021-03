Ema riesamina AstraZeneca | Al momento non identificati fattori di rischio

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 31 marzo 2021) “Alla revisione non ha identificato alcun fattore dispecifico, come l’età, il sesso o una precedente storia medica di disturbi della coagulazione, per questi eventi molto rari. Un nesso causale con il vaccino non è dimostrato, ma è possibile e ulteriori analisi sono in corso”. E’ quanto scrive l’Agenzia europea per i medicinali (Ema) sui rari casi di trombosi insoliti associati a un basso numero di piastrine, riscontrati in persone vaccinate con il vaccino di