Covid, dati falsi sulla pandemia in Sicilia: arresti all'assessorato alla Salute (Di martedì 30 marzo 2021) PALERMO – Arresti al dipartimento per le Attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico (Dasoe) dell'assessorato alla Salute della Regione Siciliana. Gli arrestati, tra cui un dirigente del dipartimento, finiti ai domiciliari, sono accusati di aver alterato, in svariate occasioni, il flusso dei dati riguardante la pandemia da Covid-19, "modificando – è l'ipotesi accusatoria – il numero dei positivi e dei tamponi", indirizzato poi all'Istituto superiore di sanità.

