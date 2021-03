The Last of Us e Uncharted 3 condividono un luogo praticamente identico

(Di lunedì 29 marzo 2021) Anche se Theof Us è uscito nel 2013, ci sono fan che apprezzano il titolo e continuano a giocarlo: ora un giocatore si è accorto di un particolare, ovvero che nel gioco è presente la stessa location che si vede in3. Questa scoperta è stata originariamente condivisa nel Subreddit del gioco dall'utente bucks800 che ha intitolato il post: "Il bar di3 nel primo capitolo può essere ritrovato in Theof Us!". Il bar, chiamato O'Sullivans appare effettivamente in entrambi i giochi, tuttavia in Theof Us il bar lascia a desiderare, visto che ci troviamo all'interno di una vera e propria apocalisse zombie. In3 il bar si trova però a Londra, che è un mondo lontano da Pittsburgh, negli Stati Uniti, dove Joel, Ellie, Sam e Henry stanno tentando di ...

L'autore ha innanzitutto discusso la possibilità di vedere dei remake dei grandi capolavori del suo studio, con particolare riferimento aStory , Blue Dragon e Lost Odyssey : "Ad essere ......thatcompany is supplying M6 - size(166mm) half - cut HJT (heterojunction) solar modules to East Asia and European market. Jinergy's M6 wafer HJT module received TÜV NORD Certificate...Anche se The Last of Us è uscito nel 2013, ci sono fan che apprezzano il titolo e continuano a giocarlo: ora un giocatore si è accorto di un particolare, ovvero che nel gioco è presente la stessa loca ...Un giocatore ha scoperto che una location tratta da Uncharted 3: L'inganno di Drake è presente nella sua interezza in The Last of Us.