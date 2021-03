Tesla in rosso al Nasdaq, Jefferies taglia target price (Di lunedì 29 marzo 2021) (Teleborsa) – Pressione su Tesla Motors, che perde terreno, mostrando una discesa del 2,37%. A pesare è la decisione di Jefferies di tagliare il target price sul titolo del produttore di veicoli elettrici a 700 dollari da 775 dollari. Lo scenario su base settimanale dell’azienda attiva nel settore automotive rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori. Lo scenario tecnico di Tesla Motors mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 594,8 USD con area di resistenza individuata a quota 614,5. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 585,5. Leggi su quifinanza (Di lunedì 29 marzo 2021) (Teleborsa) – Pressione suMotors, che perde terreno, mostrando una discesa del 2,37%. A pesare è la decisione didire ilsul titolo del produttore di veicoli elettrici a 700 dollari da 775 dollari. Lo scenario su base settimanale dell’azienda attiva nel settore automotive rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori. Lo scenario tecnico diMotors mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 594,8 USD con area di resistenza individuata a quota 614,5. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 585,5.

