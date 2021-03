Di Canio | «Cagliari | manca un vero regista Su Nainggolan e Godin…»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 29 marzo 2021) Paolo Di, ex giocatore e oggi opinionista sportivo, ha parlato della lotta salvezza e del momento vissuto dalIntervistato da L’Unione Sarda, Paolo Di, ex giocatore e oggi opinionista sportivo, ha parlato della lotta salvezza e del momento vissuto dal: «Mi domando se giocatori come Radja e Godin, che non hanno mai giocato per non retrocedere almeno negli ultimi dieci anni, abbiano voglia e capacità di lottare e calarsi nella dimensione. E poi i prestiti: i primi mesi si impegnano, poi istintivamente, non per cattiveria, possono adagiarsi con l’idea che tanto a fine stagione tornano ai loro club di appartenenza. C’è anche un discorso tecnico:un. Semplici ha dovuto adattare Duncan, ma non è un, ...