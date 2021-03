Chris Yan, il nuovo singolo è “I paesaggi di Bocklin” (Di lunedì 29 marzo 2021) Chris Yan presenta il suo nuovo singolo: I paesaggi di Böcklin. Il sound artist, compositore e field recordist romagnolo presenta con un video – dopo il lancio del fortunato singolo Sehnsucht – il secondo brano che andrà a comporre Blasè, il nuovo disco in uscita a maggio. È con le parole del filosofo George Simmel, tratte da Saggi sul paesaggio, che presenta il nuovo singolo: “Appartiene alla loro interna perfezione, alla completa rinuncia del sentimento ad ogni ulteriore rinvio a qualcosa sopra di sé, che i suoi paesaggi, più di tutti gli altri che io conosco, siano delle solitudini.” “Il mio intento – afferma Chris Yan – era solo quello di trovare un luogo e un inquadratura che si avvicinasse ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 29 marzo 2021)Yan presenta il suo: Idi Böcklin. Il sound artist, compositore e field recordist romagnolo presenta con un video – dopo il lancio del fortunatoSehnsucht – il secondo brano che andrà a comporre Blasè, ildisco in uscita a maggio. È con le parole del filosofo George Simmel, tratte da Saggi sulo, che presenta il: “Appartiene alla loro interna perfezione, alla completa rinuncia del sentimento ad ogni ulteriore rinvio a qualcosa sopra di sé, che i suoi, più di tutti gli altri che io conosco, siano delle solitudini.” “Il mio intento – affermaYan – era solo quello di trovare un luogo e un inquadratura che si avvicinasse ...

