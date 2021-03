Battere il Covid e festeggiare 100 anni, la vittoria di due gemelle (Di lunedì 29 marzo 2021) AGI – Il prossimo 30 aprile taglieranno l'invidiabile traguardo dei cent'anni. Sono unite da tutta la vita ed oggi stanno condividendo la lotta contro il virus che le aveva inizialmente divise e soprattutto strappate alla loro quotidianità. È una storia d'amore, di solidarietà che non conosce confini, quella raccontata dal Messaggero Veneto di Udine e riguarda Lida e Leda Diligenti, 99 anni, sorelle gemelle, ex insegnanti elementari, agguerrite più che mai e pronte a spegnere insieme, ancora una volta, la centesima candelina. A raccontarla è la professoressa Isa Brovedani, ex insegnante di inglese dell'istituto d'istruzione superiore "Il Tagliamento" di Spilimbergo da poco in pensione, una delle tante alunne che sono state educate da una delle due storiche maestre. “Leda - racconta al quotidiano friulano l'ex prof - è stata la mia ... Leggi su agi (Di lunedì 29 marzo 2021) AGI – Il prossimo 30 aprile taglieranno l'invidiabile traguardo dei cent'. Sono unite da tutta la vita ed oggi stanno condividendo la lotta contro il virus che le aveva inizialmente divise e soprattutto strappate alla loro quotidianità. È una storia d'amore, di solidarietà che non conosce confini, quella raccontata dal Messaggero Veneto di Udine e riguarda Lida e Leda Diligenti, 99, sorelle, ex insegnanti elementari, agguerrite più che mai e pronte a spegnere insieme, ancora una volta, la centesima candelina. A raccontarla è la professoressa Isa Brovedani, ex insegnante di inglese dell'istituto d'istruzione superiore "Il Tagliamento" di Spilimbergo da poco in pensione, una delle tante alunne che sono state educate da una delle due storiche maestre. “Leda - racconta al quotidiano friulano l'ex prof - è stata la mia ...

Ultime Notizie dalla rete : Battere Covid Dolore per Cinzia e quei dubbi sul vaccino: 'Lo farei domani' La corsa per battere il Covid sul tempo non può fermarsi. Ma questa, intanto, è l'ora del dolore. Per Cinzia, per i suoi allievi e i suoi colleghi che non la dimenticheranno. Mentre aspettiamo l'ora ...

Torna il Rally delle Palme a Bordighera Con la quale nel 1988 e 1990 si permisero di battere anche le più accreditate Lancia Delta 16V. ... 'Purtroppo l'emergenza Covid impedisce al pubblico di assistere a questo spettacolo. Anzi, invitiamo i ...

Battere il Covid e festeggiare 100 anni, la vittoria di due gemelle AGI - Agenzia Italia Battere il Covid e festeggiare 100 anni, la vittoria di due gemelle “Siamo in attesa - dice ancora Brovedani al Messaggero Veneto - di festeggiare i loro cent'anni con le mie compagne di classe del 1957” una attesa - spiega l'ex allieva - messa a rischio dal Covid, ...

Ospiti e operatori vaccinati: "Noi, Covid free" La casa di riposo Perini ha raggiunto l’obiettivo e si mette a disposizione per immunizzare la popolazione in aiuto degli altri centri ...

