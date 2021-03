Ballando con le Stelle, clamoroso no di Milly. “Sono sempre stata scartata”, chi non ha voluto nello show (Di lunedì 29 marzo 2021) Molto attiva sui social dove si batte per alcune battaglie sociali come quella a favore della protezione degli animali Rosita Celentano recentemente ha fatto delle rivelazioni importanti su Ballando con le Stelle. Il format che nell’ultima edizione ha visto come ospite la sorella Rosalinda a quanto pare ha rifiutato in passato la sua candidatura. Rosita Celentano: “Mi sarebbe piaciuto farlo…” Rosita ha raccontato al magazine Mio d’aver fatto ben due incontri con lo staff del talent ma d’essere stata scartata tutte due le volte: “Mi sarebbe piaciuto farlo tempo fa e avevo fatto pure due incontri, ma Sono sempre stata scartata. Vuol dire che doveva andare così. Oggi non lo farei più perché ho altre priorità.” Rosita ha rivelato il suo ... Leggi su solonotizie24 (Di lunedì 29 marzo 2021) Molto attiva sui social dove si batte per alcune battaglie sociali come quella a favore della protezione degli animali Rosita Celentano recentemente ha fatto delle rivelazioni importanti sucon le. Il format che nell’ultima edizione ha visto come ospite la sorella Rosalinda a quanto pare ha rifiutato in passato la sua candidatura. Rosita Celentano: “Mi sarebbe piaciuto farlo…” Rosita ha raccontato al magazine Mio d’aver fatto ben due incontri con lo staff del talent ma d’esseretutte due le volte: “Mi sarebbe piaciuto farlo tempo fa e avevo fatto pure due incontri, ma. Vuol dire che doveva andare così. Oggi non lo farei più perché ho altre priorità.” Rosita ha rivelato il suo ...

