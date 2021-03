LIVE Sinner-Khachanov 4-6 7-6 6-4, Masters1000 Miami in DIRETTA: l’azzurro soffre ma alla fine vince da veterano! Quarto turno conquistato in Florida (Di domenica 28 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE fine TERZO SET 6-4 GAME SET AND MATCH JANNIK Sinner! CHE VITTORIA DELl’azzurro! 40-30 MATCH POINT Sinner! Servizio e diritto vincente. 30-30 Khachanov si fa sentire: gran risposta profonda. 30-15 Servizio e diritto dell’azzurro: fuori giri la soluzione offensiva. 30-0 Errore di Khachanov in risposta! 15-0 Buona prima di Sinner. 5-4 BREAK Sinner! l’azzurro GIOCA BENISSIMO! Servirà per il match al cambio campo. 40-AD Palla BREAK Sinner! l’azzurro deve approfittare della chance. 40-40 Parità! Game fondamentale per il terzo set. 40-30 Grande accelerazione di diritto di ... Leggi su oasport (Di domenica 28 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATERZO SET 6-4 GAME SET AND MATCH JANNIK! CHE VITTORIA DEL! 40-30 MATCH POINT! Servizio e dirittonte. 30-30si fa sentire: gran risposta profonda. 30-15 Servizio e diritto del: fuori giri la soluzione offensiva. 30-0 Errore diin risposta! 15-0 Buona prima di. 5-4 BREAKGIOCA BENISSIMO! Servirà per il match al cambio campo. 40-AD PBREAKdeve approfittare della chance. 40-40 Parità! Game fondamentale per il terzo set. 40-30 Grande accelerazione di diritto di ...

