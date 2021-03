Covid, 5mila persone a un concerto: si torna a vivere? (Di domenica 28 marzo 2021) Il Covid ci ha tolto tutto, oltre alla salute e portato a tante morti anche la libertà di poter condurre una vita normale. Ma uno spiraglio di luce si vede in fondo al tunnel. Covid, concerto (Pixabay)Si è parlato molto di turismo e ristorazione, giustissimo farlo per carità, ma sempre troppo poco del mondo dello spettacolo. Concerti, teatro, cinema sono rimasti abbandonati a sé stessi con nessuna soluzione perché considerati pericolosi anche se in alcuni casi in maniera anche abbastanza ingiustificata. LEGGI ANCHE >>> Covid, danni permanenti Non si deve pensare solo al lato economico degli esercenti, sicuramente molto importante, ma anche delle nostre anime. Streaming e televisione, spotify e radio non possono sopperire il nostro grandissimo bisogno di normalità. Cinema, musica, teatro e ... Leggi su altranotizia (Di domenica 28 marzo 2021) Ilci ha tolto tutto, oltre alla salute e portato a tante morti anche la libertà di poter condurre una vita normale. Ma uno spiraglio di luce si vede in fondo al tunnel.(Pixabay)Si è parlato molto di turismo e ristorazione, giustissimo farlo per carità, ma sempre troppo poco del mondo dello spettacolo. Concerti, teatro, cinema sono rimasti abbandonati a sé stessi con nessuna soluzione perché considerati pericolosi anche se in alcuni casi in maniera anche abbastanza ingiustificata. LEGGI ANCHE >>>, danni permanenti Non si deve pensare solo al lato economico degli esercenti, sicuramente molto importante, ma anche delle nostre anime. Streaming e televisione, spotify e radio non possono sopperire il nostro grandissimo bisogno di normalità. Cinema, musica, teatro e ...

