Chi è Giulia De Lellis: Età, Instagram, Ex Damante e Storia con Carlo Beretta (Di domenica 28 marzo 2021) Giulia De Lellis è un'influencer molto nota che è stata lanciata dalla sua partecipazione come corteggiatrice a Uomini e Donne, programma in cui corteggiava il DJ Andrea Damante. La Storia tra i due è terminata nell'estate 2018, successivamente la De Lellis è stata prima con il cantante Irama e poi con l'ex di Belen Rodriguez, Andrea Iannone. Dopo un ritorno di fiamma con Andrea Damante durante il lockdown la coppia si è definitivamente lasciata nell'estate 2020. Chi è Giulia De Lellis? Nome: Giulia De Lellis Età: 24 anni Professione: Fashion Influencer e modella Luogo di nascita: Ostia Data di nascita: 15 gennaio 1996 Segno Zodiacale: Capricorno Altezza: 164 cm Peso: 49 kg Tatuaggi: la scritta "Polyanna" nel ...

