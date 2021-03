CdS – Inter, Handanovic spera di tornare prima possibile, ma a Bologna potrebbe giocare Radu (Di domenica 28 marzo 2021) Ionut Radu si candida ad un posto da titolare contro il Bologna Saltata la partita con il Sassuolo con il rinvio deciso dall’ATS, Ionut Radu potrebbe avere un’altra possibilità di giocare titolare e potrebbe farlo sabato sera contro il Bologna al rientro dalla sosta. In casa Inter si spera che Handanovic, come gli altri tre, possa negativizzarsi quanto prima possibile, ma qualora fosse a disposizione per il match contro i rossoblu la sua presenza tra i pali è tutt’altro che scontata. “La variante inglese spesso è più lunga da smaltire e allora si scalda Ionut Radu. Per il momento lo fa in nazionale, visto che è tra i convocati del c.t. Radoi. ... Leggi su intermagazine (Di domenica 28 marzo 2021) Ionutsi candida ad un posto da titolare contro ilSaltata la partita con il Sassuolo con il rinvio deciso dall’ATS, Ionutavere un’altra possibilità dititolare efarlo sabato sera contro ilal rientro dalla sosta. In casasiche, come gli altri tre, possa negativizzarsi quanto, ma qualora fosse a disposizione per il match contro i rossoblu la sua presenza tra i pali è tutt’altro che scontata. “La variante inglese spesso è più lunga da smaltire e allora si scalda Ionut. Per il momento lo fa in nazionale, visto che è tra i convocati del c.t. Radoi. ...

Advertising

forumJuventus : CdS-GdS- La frecciata di Pirlo e il nervosismo dell'Inter. Il tecnico: 'Noi sempre in campo', da Milano: 'Volevamo… - danisailor7 : RT @FcInterNewsit: CdS - Confermato: martedì sarà lanciato 'Inter Milano'. Il logo anche sulle nuove divise - FcInterNewsit : CdS - Confermato: martedì sarà lanciato 'Inter Milano'. Il logo anche sulle nuove divise - infoitsport : Inter, martedì sarà presentato il nuovo logo. CdS svela i dettagli: “Colori…” - guirav : @dgp1117 @auro_milan Eh, come no! Il CdS dell’ottimo Zazza ha sparato per dei mesi sull’Inter che non paga ecc -