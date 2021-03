Akash Kumar in guerra dopo L’Isola dei Famosi: le accuse sugli occhi e gli attacchi a Ilary Blasi (Di domenica 28 marzo 2021) Akash Kumar è stato uno dei concorrenti più chiacchierati delL’Isola dei Famosi, da cui è uscito tra mille polemiche. Il modello è stato al centro di un mistero riguardante i suoi sorprendenti occhi azzurri, e c’è chi lo ha accusato di essersi sottoposto a un intervento chirurgico per avere quel colore. Insinuazioni stroncate da Akash, il quale ha attaccato duramente chi divulgava queste chiacchiere. Il modello non si è trattenuto dal riservare diverse critiche anche a Ilary Blasi e alL’Isola dei Famosi. Akash Kumar, la foto degli occhi La polemica non sembra voler abbandonare Akash Kumar, ex naufrago ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 28 marzo 2021)è stato uno dei concorrenti più chiacchierati deldei, da cui è uscito tra mille polemiche. Il modello è stato al centro di un mistero riguardante i suoi sorprendentiazzurri, e c’è chi lo ha accusato di essersi sottoposto a un intervento chirurgico per avere quel colore. Insinuazioni stroncate da, il quale ha attaccato duramente chi divulgava queste chiacchiere. Il modello non si è trattenuto dal riservare diverse critiche anche ae aldei, la foto degliLa polemica non sembra voler abbandonare, ex naufrago ...

Advertising

QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi. Due i naufraghi al televoto: chi tra Angela… - IsolaDeiFamosi : Il naufrago che deve abbandonare immediatamente l'Isola è Akash Kumar. #Isola ?? - l0v3yours3lf__ : Akash Kumar as Justin Occhi colore ghiaccio e fisico scolpito. - mariaderenice : @michicima Akash Kumar la mamma é Brasiliana e papà Indiano lo sabete? No capisco perché no parla della mamma a bal… - infoitcultura : Isola dei Famosi 2021, Akash Kumar: «Ilary Blasi? Se non fosse la moglie di Totti non saprei chi è» -