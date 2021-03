Uomini e Donne | Sophie Codegoni offesa dopo l’addio a Matteo | interviene sua mamma

Leggi su solonotizie24

(Di sabato 27 marzo 2021), ex tronista diha annunciato nei giorni scorsi sui social la fine della storia conRanieri, una rivelazione attesa a cui molti fans avevano fatto riferimento visto che i due, a parte qualche incontro, sono stati molto poco insieme da quando hanno lasciato insieme il programma di Maria de Filippi.ha rivelato commossa cheRanieri è avvenuto in modo civile, l’influencer non punta il dito verso nessuno ma si è resa conta d’alcune evidenti differenze caratteriali con l’ex corteggiatore che hanno impedito ad entrambi di rimanere insieme.solonotizie24criticata: le dichiarazioni della ...