The Binding Of Isaac 2 si farà (Di sabato 27 marzo 2021) The Binding Of Isaac riceverà a breve la sua ultima espansione, Repentance, la quale arricchirà il gioco base di una valanga di contenuti extra, trasformando nuovamente l'acclamato dungeon crawler indie. Considerando che il suo creatore, Edward McMillen, ha confermato che non vedremo più espansioni dopo Repentance, cosa possiamo aspettarci in futuro? Se siete fra quelle persone che sperano in un sequel vero e proprio, un The Binding of Isaac 2, ebbene...siete fortunati. Durante una recente intervista sul canale dello youtuber e streamer "Northenlion", McMillen ha dichiarato che un sequel di The Binding of Isaac si farà, ma che bisognerà aspettare parecchio, prima di poterlo ammirare, in quanto non solo deve portare a compimento altri progetti, come Mewgenics, ma vuole ...

