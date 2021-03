Taranto in zona rossa rafforzata anche dopo Pasqua (Di sabato 27 marzo 2021) L’ordinanza sindacale n. 11, firmata ieri dal primo cittadino Rinaldo Melucci e valida da oggi sabato 27 marzo fino al prossimo martedì 6 aprile, dopo Pasqua, conferma le misure in vigore e ne introduce di nuove per arginare gli effetti della pandemia.Integrando quanto già disposto dal Governo e, in ultimo, dall’ordinanza n. 88 del Governatore Michele Emiliano, il provvedimento dispone il divieto di consumazione di alimenti e bevande su suolo pubblico durante l’intero arco della giornata e il divieto di accesso e stazionamento in pinete, giardini, parchi, passeggiate sui lungomari, spiagge, arenili e scogliere, per scongiurare tra l’altro le gite fuori porta tipiche della Pasquetta.Viene confermata la chiusura dei distributori automatici di alimenti e bevande (gli H24) dalle 18 alle 5 del giorno successivo. Tale prescrizione non è prevista per le ... Leggi su tarantinitime (Di sabato 27 marzo 2021) L’ordinanza sindacale n. 11, firmata ieri dal primo cittadino Rinaldo Melucci e valida da oggi sabato 27 marzo fino al prossimo martedì 6 aprile,, conferma le misure in vigore e ne introduce di nuove per arginare gli effetti della pandemia.Integrando quanto già disposto dal Governo e, in ultimo, dall’ordinanza n. 88 del Governatore Michele Emiliano, il provvedimento dispone il divieto di consumazione di alimenti e bevande su suolo pubblico durante l’intero arco della giornata e il divieto di accesso e stazionamento in pinete, giardini, parchi, passeggiate sui lungomari, spiagge, arenili e scogliere, per scongiurare tra l’altro le gite fuori porta tipiche della Pasquetta.Viene confermata la chiusura dei distributori automatici di alimenti e bevande (gli H24) dalle 18 alle 5 del giorno successivo. Tale prescrizione non è prevista per le ...

Ultime Notizie dalla rete : Taranto zona Zona rossa rafforzata: Taranto, anche l'ordinanza del sindaco Integra quella del presidente della Regione Puglia Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Taranto: L'ordinanza sindacale n. 11, firmata ieri dal primo cittadino Rinaldo Melucci e valida da oggi sabato 27 marzo fino al prossimo martedì 6 aprile, dopo Pasqua, conferma le misure in vigore e ...

... 4 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto. Ieri erano 37. In ... ha firmato una nuova ordinanza che rafforza ulteriormente le misure di contenimento previste in zona ...

Zona rossa rafforzata: Taranto, anche l'ordinanza del sindaco Noi Notizie Brindisi-Taranto: alla ricerca del fascino perduto Alla ricerca del fascino perduto. Brindisi-Taranto, derby, ma ancor più classico di Puglia. Due città accomunate da un destino che trascende dal calcio: industria pesante e ...

Taranto, ordinanza aumenta le restrizioni: no ad assembramenti e pic-nic in zone di mare Il sindaco Melucci ha firmato un’ordinanza valida da oggi fino a martedì 6 aprile, che conferma le misure in vigore e ne introduce di nuove per arginare gli effetti della pandemia ...

