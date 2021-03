Pasqua e Pasquetta 2021 | si può andare dai parenti e nelle seconde case? Tutte le regole per domenica 4 e lunedì 5 aprile

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 27 marzo 2021) Ultima settimana per l’Italia suddivisa in “zone colorate” perché il prossimo weekend, quello di, tutto il Paese di tingerà di rosso. Una misura uniforme, una stretta voluta dal Governo un po’ come era accaduto a Natale per arginare la diffusione del virus, per scongiurare situazioni che potrebbero peggiorare la condizione attuale. D’altra parte, in Italia i positivi continuano a salire, così come i ricoveri e le terapie intensive, con un tasso di positività che – stando ai dati di ieri – si è attestato a 6.8%. Il 3, il 4 e il 5il Paese sarà in una sorta di lockdown, con alcune concessioni ed eccezioni: ma cosa si può fare (e cosa no)? Perché se è vero che la maggior parte delle attività dovranno tenere la saracinesca abbassata, è altrettanto vero che per quei tre giorni ci sono delle deroghe sugli spostamenti.e ...