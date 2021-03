Cavese-Catania diretta e streaming | dove vedere il match oggi

(Di sabato 27 marzo 2021)si gioca, sabato 27 marzo 2021, alle ore 15.00. La sfida valida per la 33^ giornata del campionato di Serie C Girone C tra le due formazioni avrà il suo fischio d'inizio nel pomeriggio. Padroni di casa che cercano punti importanti per salvarsi, ospiti che arrivano dal successo contro l'Avellino., le probabili formazionicaption id="attachment 1061133" align="alignnone" width="670"(getty images)/captionQueste le possibili scelte dei due allenatori per(4-4-2): Kucich, Senese, Matino, De Franco, Ricchi; Natalucci, Cuccurullo, Matera, Senesi; Bubas, Gatto.(4-3-3): Martinez; Calapai, Claiton, Giosa; Pinto; Izco, Maldonado, ...

LE PARTITE Sabato 27 marzo: ore 15.00 Bari - Paganese: ore 17.30 Domenica 28 marzo Vibonese - Teramo: ore 12.30 Avellino - Virtus Francavilla: ore 15.00 Bisceglie - Ternana: ore 15.Per la 33a giornata del girone C di Serie C si affrontano: partita che servirà agli uomini di Baldini a ritrovare continuità dopo la vittoria contro l'Avellino. Ma dove vedere la partita in diretta tv o in streaming? Il calcio d'inizio è ...Si avvicina la disputa di Cavese-Catania, valida per la 33/a giornata del girone C di Serie C. Per l’occasione abbiamo contatto il collega di Cava de’ Tirreni Nando Armenante, che segue le vicende ...Sono 24 i giocatori della Cavese convocati da mister Campilongo per il match con il Catania. Rientrano Lulli, Scoppa e Gerardi. Restano fuori causa Marzupio, De Marco, De Vito, Russo e ...