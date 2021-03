Advertising

Corriere : Brusaferro (Cts): «Casi in calo, c’è spazio per riaprire solo la scuola» - Adnkronos : #Covid, Brusaferro: 'Curva contagi scende, #estate più libera' - IlModeratoreWeb : Brusaferro “curva dell’epidemia in discesa, l’estate sarà più libera” - - nestquotidiano : Brusaferro “curva dell’epidemia in discesa, l’estate sarà più libera” - enrydamy : RT @Adnkronos: #Covid, Brusaferro: 'Curva contagi scende, #estate più libera' -

Ultime Notizie dalla rete : Brusaferro curva

ROMA - "In questa fase ladell'epidemia mostra finalmente segnali di decrescita. Abbiamo guadagnato uno spazio per ... Ad affermarlo, in un'intervista al Corriere della Sera, Silvio, ...ROMA - 'In questa fase ladell'epidemia mostra finalmente segnali di decrescita. Abbiamo guadagnato uno spazio per ... Ad affermarlo, in un'intervista al Corriere della Sera, è Silvio, ...L'emergenza Coronavirus continua a non dare tregua non solo in Italia, ma in tutto il pianeta. Come di consueto, il Ministero della Salute ha condiviso il bollettino contenente gli ...Per riaprirla «ci sono i segnali che la curva possa cominciare a scendere nelle prossime settimane ». La vaccinazione del personale scolastico è «un ulteriore fattore favorevole a una riapertura perma ...