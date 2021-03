Videogiochi, le nostre 10 mosse preferite di sempre dei picchiaduro (Di venerdì 26 marzo 2021) I Videogiochi picchiaduro sono un universo a parte. Divertentissimi, esagerati, iperbolici. Violenti? Beh, non sono sicuramente titoli da meditazione, ma sono molto fumettosi e talmente assurdi da essere paradossalmente molto meno pesanti di altri tipi di videogame dove la violenza è espressa in modo più sottile e più spaventoso (tipo alcuni horror). Gusti personali a parte, chi ama i Videogiochi picchiaduro e non è proprio un ragazzino ricorderà sicuramente queste mosse che abbiamo scelto come le nostre preferite di sempre. Se le avete mai usate vi avranno dato parecchia soddisfazione, se le avete subite ne sarete usciti probabilmente malconci. Power Wave di Terry Bogard, Fatal Fury Fatal Fury Con il suo look super rilassato e l'aria amichevole (se ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 26 marzo 2021) Isono un universo a parte. Divertentissimi, esagerati, iperbolici. Violenti? Beh, non sono sicuramente titoli da meditazione, ma sono molto fumettosi e talmente assurdi da essere paradossalmente molto meno pesanti di altri tipi di videogame dove la violenza è espressa in modo più sottile e più spaventoso (tipo alcuni horror). Gusti personali a parte, chi ama ie non è proprio un ragazzino ricorderà sicuramente questeche abbiamo scelto come ledi. Se le avete mai usate vi avranno dato parecchia soddisfazione, se le avete subite ne sarete usciti probabilmente malconci. Power Wave di Terry Bogard, Fatal Fury Fatal Fury Con il suo look super rilassato e l'aria amichevole (se ...

