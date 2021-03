Uomini e Donne: Sophie e Matteo si Sono Lasciati! (Di venerdì 26 marzo 2021) In una triste diretta su Instagram, l’ex tronista di Uomini e Donne Sophie Codegoni ha confermato quanto si vociferava negli ultimi giorni: tra lei è Matteo Ranieri è finita. Scopriamo insieme cosa è successo! Tutti avevano scommesso che questa storia d’amore sarebbe durata anni, forse in eterno, e invece così non è stato: Sophie Codegoni e Matteo Ranieri si Sono lasciati. Non si tratta di rumor o voci di quartiere, perché a dare la notizia è stata proprio la bionda ex tronista di Uomini e Donne. La ragazza credeva molto in questa storia d’amore e non si aspettava un risvolto del genere. Purtroppo, se appena usciti dagli studi di Mediaset lei e Matteo sembravano fatti l’una per l’altra, col passare del tempo la magia ... Leggi su gossipnews.tv (Di venerdì 26 marzo 2021) In una triste diretta su Instagram, l’ex tronista diCodegoni ha confermato quanto si vociferava negli ultimi giorni: tra lei èRanieri è finita. Scopriamo insieme cosa è successo! Tutti avevano scommesso che questa storia d’amore sarebbe durata anni, forse in eterno, e invece così non è stato:Codegoni eRanieri silasciati. Non si tratta di rumor o voci di quartiere, perché a dare la notizia è stata proprio la bionda ex tronista di. La ragazza credeva molto in questa storia d’amore e non si aspettava un risvolto del genere. Purtroppo, se appena usciti dagli studi di Mediaset lei esembravano fatti l’una per l’altra, col passare del tempo la magia ...

