(Di venerdì 26 marzo 2021) Un serpentone di auto bianche che suonando il clacson sono arrivate dall’Allianz Stadium fino aldi, sfilando per via Po fino a piazza Vittorio. Fumogeni, petardi e il grido di rabbia di oltre 400 tassisti che a causa della pandemia hanno visto diminuire i loro guadagni: “Non ce lapiù, non abbiamo scelte per questo oggi siamo qua” affermano. “Siamo in strada tutti i giorni ma non si lavora più e con quel poco che guadagniamo dobbiamo scegliere: o paghiamo l’Inps o mettiamo a tavola qualcosa per i nostri figli”. “Le istituzioni sono sorde, eppure è da un anno che c’è questa situazione, siamo esasperati. E molti di noi sono disposti a tutto anche purtroppo a gesti estremi”, affermano ancora i tassisti che scelgono dire proprio nel giorno in cui ac’è anche lo ...

SkyTG24 : Protesta a Milano, corteo di taxi verso Regione Lombardia - Vale339Vale : RT @SergioSierra67: Protesta Taxi ?????? Milano contro Governo, Regione Lombardia e Comune di Milano . Nessun piano d'uscita dalla crisi solo… - dammkring : RT @SergioSierra67: Tpl: Milano; lungo corteo di taxi in centro - Protesta contro le istituzioni assentì .....Lombardia - - nuovasocieta : Taxi in protesta invadono il centro di Torino. “Non ce la facciamo più” - dammkring : RT @SergioSierra67: Protesta Taxi ?????? Milano contro Governo, Regione Lombardia e Comune di Milano . Nessun piano d'uscita dalla crisi solo… -

Una Torino piuttosto affollata quella di questo venerdì 26 marzo, giornata di proteste e scioperi. In piazza sono scesi o scenderanno nel corso della giornata gli operai della ex Embraco, i tassisti, ...Corteo diper le vie di Milano, per una manifestazione nazionale dicontro le 'misure insufficienti messe in campo dal governo Draghi'. Il corteo ha fatto un passaggio anche sotto Palazzo Pirelli,...Sono partiti alle 10.30 in punto da via Simone Martini a Firenze (come in tante altre città d'Italia) lanciando l'hashtag #blocchiamolitalia, le imprese di Tni Horeca Italia, insieme ai tassisti Cotaf ...Una lunga coda di 700 taxi, scortati dai vigili urbani, sfila dalle 9 per le vie di Torino, per protestare contro il ritardo dei sostegni previsti dal Governo e chiedere una riduzione delle tasse. (AN ...