Possibile il turismo ai tempi del Covid? Ecco l’esperimento a cinque stelle dell’Olanda (Di venerdì 26 marzo 2021) L’Olanda ha lanciato un nuovo esperimento per rilanciare il turismo, proponendo una vacanza all-inclusive sull’isola greca di Rodi. I 189 posti disponibili a 399 euro sono stati sommersi da ben 25mila richieste. Nel frattempo, apre anche Phuket in Thailandia. l’esperimento salva-turismo l’esperimento lanciato dall’Olanda per capire se è Possibile rilanciare il turismo ai tempi del Covid fa già sognare l’estate. Si tratta di un’offerta a soli 399 euro per otto giorni in un resort sull’isola greca di Rodi, dotato di tutti i confort, con tre piscine e due ristoranti. A lanciare l’offerta è stata l’agenzia di viaggi Sunweb in collaborazione con la compagnia aerea Transavia. L’intento è quello di capire se la pandemia possa concedere di ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 26 marzo 2021) L’Olanda ha lanciato un nuovo esperimento per rilanciare il, proponendo una vacanza all-inclusive sull’isola greca di Rodi. I 189 posti disponibili a 399 euro sono stati sommersi da ben 25mila richieste. Nel frattempo, apre anche Phuket in Thailandia.salva-lanciato dall’Olanda per capire se èrilanciare ilaidelfa già sognare l’estate. Si tratta di un’offerta a soli 399 euro per otto giorni in un resort sull’isola greca di Rodi, dotato di tutti i confort, con tre piscine e due ristoranti. A lanciare l’offerta è stata l’agenzia di viaggi Sunweb in collaborazione con la compagnia aerea Transavia. L’intento è quello di capire se la pandemia possa concedere di ...

