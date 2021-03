LIVE Moto2, Prove libere GP Qatar in DIRETTA: Marco Bezzecchi al comando della prima sessione di libere. Alle 17.05 la FP2 (Di venerdì 26 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.28 Grazie a tutti amici di OA Sport per averci seguito. Appuntamento Alle 17.05 per la FP2 del GP del Qatar, primo atto del Mondiale Moto2 2021. 13.27 La classifica aggiornata dei tempi al termine della sessione: 1 72 M. Bezzecchi 2:00.305 2 22 S. LOWES +0.016 3 21 F. DI GIANNANTONIO +0.242 4 64 B. BENDSNEYDER +0.339 5 87 R. GARDNER +0.363 6 9 J. NAVARRO +0.378 7 96 J. DIXON +0.388 8 75 A. ARENAS +0.517 9 25 R. FERNANDEZ +0.601 10 42 M. RAMIREZ +0.627 13.25 Bandiera a scacchi! Marco Bezzecchi firma il miglior crono della FP1 davanti a Sam Lowes e Fabio Di ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.28 Grazie a tutti amici di OA Sport per averci seguito. Appuntamento17.05 per la FP2 del GP del, primo atto del Mondiale2021. 13.27 La classifica aggiornata dei tempi al termine: 1 72 M.2:00.305 2 22 S. LOWES +0.016 3 21 F. DI GIANNANTONIO +0.242 4 64 B. BENDSNEYDER +0.339 5 87 R. GARDNER +0.363 6 9 J. NAVARRO +0.378 7 96 J. DIXON +0.388 8 75 A. ARENAS +0.517 9 25 R. FERNANDEZ +0.601 10 42 M. RAMIREZ +0.627 13.25 Bandiera a scacchi!firma il miglior cronoFP1 davanti a Sam Lowes e Fabio Di ...

