Lei va a cena con un altro massacrato da ex e padre (Di venerdì 26 marzo 2021) Paola Fucilieri La giovane posta la foto su Whatsapp, scatta la vendetta. Arrestati un 20enne e suo papà Milano. Un guanto di sfida lanciato in una chat. Dove le foto distorcono significati e amplificano turbamenti, trasformandoli in incomprensibili provocazioni. La gelosia ai tempi dei social network può crescere a dismisura davanti all'innocua immagine della ex ragazza sorridente che cena insieme a un'amica e a un altro giovane, in automatico tramutato in un rivale. La rabbia sale, le interpretazioni si sprecano. E poco importa se nulla è come sembra, se ci si limita a mangiare e a scherzare, poi ciascuno a casa propria. L'ex fidanzato si sente offeso per quella immagine? E allora insieme al padre, decide una spedizione punitiva in piena regola. E l'«avversario», massacrato di botte, finisce sotto i ferri.

