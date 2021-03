In un anno particolare nuove sfide attendono i ragazzi dello SCOTT Racing Team (Di venerdì 26 marzo 2021) La stagione dello SCOTT Racing Team è iniziata qualche settimana fa nella splendida cornice dell’ Isola d’Elba. In un contesto spettacolare Juri Ragnoli, Mattia Longa, Cristian Cominelli e Pietro Sarai hanno posto le basi per una stagione che si prospetta stimolante ma allo stesso tempo difficile a causa della situazione covid che ha completamente rivoltato il mondo gare. ATLETI Il Team nel 2021 torna nell’assetto originario con quattro corridori pronti a misurarsi nelle gare mtb marathon. Pietro Sarai, dopo un anno di stop, è sulla via del rientro e sarà una pedina importante per il Team grazie anche al suo entusiasmo. Al suo fianco confermato Mattia Longa, atleta di livello che saprà supportare il gruppo e dire la sua nelle gare più impegnative. Il ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 26 marzo 2021) La stagioneè iniziata qualche settimana fa nella splendida cornice dell’ Isola d’Elba. In un contesto spettacolare Juri Ragnoli, Mattia Longa, Cristian Cominelli e Pietro Sarai hposto le basi per una stagione che si prospetta stimolante ma allo stesso tempo difficile a causa della situazione covid che ha completamente rivoltato il mondo gare. ATLETI Ilnel 2021 torna nell’assetto originario con quattro corridori pronti a misurarsi nelle gare mtb marathon. Pietro Sarai, dopo undi stop, è sulla via del rientro e sarà una pedina importante per ilgrazie anche al suo entusiasmo. Al suo fianco confermato Mattia Longa, atleta di livello che saprà supportare il gruppo e dire la sua nelle gare più impegnative. Il ...

