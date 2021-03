EuroJackpot estrazione 26 marzo 2021 | combinazione e Jackpot

(Di venerdì 26 marzo 2021) Venerdì è tempo di, la lotteria europea che coinvolge 18 Paesi,: numeri diretta 26. (screenshot video)Tutto pronto anche stasera, venerdì 26, per la grandedi, che coinvolge 18 Paesi compresa l’Italia. Si gioca infatti in Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia, Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Polonia. Non è stato realizzato il 5+2 da 10 milioni di euro nell’ultimaper cui ilvale stasera 23 milioni di euro. Vuoi scoprire i numeri del Million Day? CLICCA QUI Partiamo subito dalle quote assegnate ai vincitori del ...

Il venerdì sera si gioca la lotteria europeaL'si tiene tutti i venerdì in molti paesi europei tra i quali anche l'Italia ed ha già portato molti premi. L'è la nuova lotteria combinata tra più stati che mette in palio ...