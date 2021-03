Death' s Door è l' ispirato action RPG di Devolver Digital tra corvi ' guerrieri' e anime rubate

(Di venerdì 26 marzo 2021) L'ID@Xbox Showcase sale di livello con un nuovo progetto pubblicato dae sviluppato da Acid Nerve, team dietro all'ottimo Titan Souls. Signore e signori ecco's! Ecco la descrizione ufficiale del progetto: Mietere ledei defunti, giorno dopo giorno, potrebbe sembrare monotono, ma per un Corvo è un lavoro decente. Le cose iniziano però a movimentarsi quando l'anima che dovresti raccogliere viene rubata, e tu sei costretto a inseguire il disperato ladro in un regno in cui la morte non esiste, popolato da avide creature assetate di potere che vivono ben oltre le aspettative. Leggi altro...

