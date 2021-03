Calciomercato Juve | Douglas Costa al Gremio? C’è un ostacolo

(Di venerdì 26 marzo 2021)non ha vissuto un anno indimenticabile al Bayern Monaco e potrebbe dunque fare ritorno in patria: le ultime L’impatto diallantus non è stato quello sperato: tanti infortuni e poche continuità che hanno spinto la società al prestito al Bayern Monaco. Nemmeno il ritorno in Germania è stato positivo per il brasiliano. Secondo quanto riportato da Tuttosport,potrebbe tornare aldove è cresciuto con il beneplacito dellantus: unicol’ingaggio oneroso del brasiliano. Leggi su Calcionews24.com

Douglas Costa non ha vissuto un anno indimenticabile al Bayern Monaco e potrebbe dunque fare ritorno in patria: le ...Quale futuro per Dybala? approfondimento Dybala, tutte le tappe della sua storia allaUna fase di stallo nel rinnovo di Dybala che porta con sé diversi interrogativi intorno al futuro della Joya,...Sarri? E' un nome particolare. E' rimasto scottato dall'esperienza alla Juventus in cui non ha potuto esprimere il suo calcio e magari tornare al Napoli, senza calciatori top, potrebbe fare al caso ...Douglas Costa non ha vissuto un anno indimenticabile al Bayern Monaco e potrebbe dunque fare ritorno in patria: le ultime ...