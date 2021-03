Brutto incidente a Roma, scontro tra auto e scooter: 80enne in gravi condizioni (Di venerdì 26 marzo 2021) Brutto incidente quello avvenuto ieri pomeriggio, giovedì 25 marzo, intorno alle 14, a Roma, in via Giuseppe de Santis. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due auto – una Smart e una Fiat Panda – e un Piaggio X8. L’uomo, un 80enne in sella allo scooter, è stato trasportato in codice rosso all’Ospedale Sandro Pertini. Sul posto, per tutti i rilievi del caso, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale del III Gruppo Nomentano. Resta da chiarire la dinamica esatta del sinistro. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 26 marzo 2021)quello avvenuto ieri pomeriggio, giovedì 25 marzo, intorno alle 14, a, in via Giuseppe de Santis. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due– una Smart e una Fiat Panda – e un Piaggio X8. L’uomo, unin sella allo, è stato trasportato in codice rosso all’Ospedale Sandro Pertini. Sul posto, per tutti i rilievi del caso, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale del III Gruppo Nomentano. Resta da chiarire la dinamica esatta del sinistro. su Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : Brutto incidente a Roma, scontro tra auto e scooter: 80enne in gravi condizioni - PasqualeMarro : #PaulGascoigne brutto incidente per lui all’#Isola. Lo spavento di #IlaryBlasi - CasilinaNews : #Nettuno, brutto incidente tra 5 vetture: cinque feriti di cui uno grave - Ubitennis : Miami: il brutto incidente di Jack Draper, che si è ritirato dopo essere collassato in campo - LiKytai8 : Le buche della #Raggi di nuovo sotto accusa: morto Daniel Guerini a 19 anni, baby talento della Lazio per un br… -

Ultime Notizie dalla rete : Brutto incidente Incidente nel Ragusano: morto il centauro Adriano Parisi Continua la lunga scia di terribili incidenti sulle strade italiane. Ieri sera, a Chiaramonte Gulfi , nel Ragusano è avvenuto un brutto incidente stradale in cui ha perso la vita il centauro Adriano Parisi , di soli 35 anni. L'uomo è morto qualche ora dopo essere stato trasportato in ospedale.

Italia vs Irlanda del Nord 2 - 0, il punto post gara Insomma è stato davvero un brutto secondo tempo, nel quale solo un clamoroso errore nella ... scomparso per un tragico incidente stradale nelle ore precedenti la partita, come se non bastassero le ...

Andrea Montermini: “Il Covid è come un brutto incidente”. VIDEO Reggionline Rachid, l'eroe che ha salvato due donne, da 4 mesi dorme in auto: "Mi sento un fallito" Rachid Saiad, 43 anni di Casablanca, è stato travolto dai debiti a causa di una fattura non pagata ed è finito a dormire in una Seat grigia in un parcheggio di Borgo Vittoria, Torino.

Incidente a Posillipo, Audi Q3 bianca tampona le auto in sosta: ripresa dalle telecamere Un brutto risveglio per diversi residenti di Posillipo, che uscendo di casa hanno trovato le loro auto tamponate da un pirata della strada che, però, non è rimasto ...

Continua la lunga scia di terribili incidenti sulle strade italiane. Ieri sera, a Chiaramonte Gulfi , nel Ragusano è avvenuto unstradale in cui ha perso la vita il centauro Adriano Parisi , di soli 35 anni. L'uomo è morto qualche ora dopo essere stato trasportato in ospedale.Insomma è stato davvero unsecondo tempo, nel quale solo un clamoroso errore nella ... scomparso per un tragicostradale nelle ore precedenti la partita, come se non bastassero le ...Rachid Saiad, 43 anni di Casablanca, è stato travolto dai debiti a causa di una fattura non pagata ed è finito a dormire in una Seat grigia in un parcheggio di Borgo Vittoria, Torino.Un brutto risveglio per diversi residenti di Posillipo, che uscendo di casa hanno trovato le loro auto tamponate da un pirata della strada che, però, non è rimasto ...