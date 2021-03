Xbox Game Pass continua a crescere e aggiunge anche Yakuza 6 | The Song of Life

(Di giovedì 25 marzo 2021) Oggi è un grande giorno per gli abbonati all'apprezzato servizio. Dopo Octopath Traveler di Square Enix,6: Theofdi Sega è ora disponibile per gli utentisu PC e console. Con questa aggiunta, l'intera serie principale diè ora disponibile suOne e PC. Gli utenti Steam vedranno il gioco disponibile sullo store oggi alle 17 italiane.6: Theofvede Kazuma Kiryu uscire di prigione per scoprire che Haruka è scomparsa. Dopo averla trovata in coma a seguito di un incidente, Kiryu cerca di scoprire la verità mentre si prende curadel figlio Haruto. Sebbene sfoggia luoghi familiari ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Xbox Game

Tom's Hardware Italia

Nel corso degli ultimi mesi Microsoft sta spingendo tantissimo sulPass , mentre continua a diventare sempre più marginale il ruolo del Live Gold, il servizio a pagamento che consente di accedere al multi player online e a una selezione di giochi gratuiti ...Sono giorni felici per: dopo l'arrivo di Octopath Traveler , il titolo targato SEGA Yakuza 6: The Song of Life è disponibile da oggi per tutti gli abbonati aPass , e dunque in versioneSeries X/S,One e PC ! Con questa fantastica aggiunta l'intera serie principale è finalmente giocabile sulle piattaforme. La storia di Yakuza 6: ...Nel corso degli ultimi mesi Microsoft sta spingendo tantissimo sul Xbox Game Pass, mentre continua a diventare sempre più marginale il ruolo del Live Gold, il servizio a pagamento che consente di acce ...Oggi è un grande giorno per gli abbonati all'apprezzato servizio Xbox Game Pass. Dopo Octopath Traveler di Square Enix, Yakuza 6: The Song of Life di Sega è ora disponibile per gli utenti Game Pass su ...