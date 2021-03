Una ‘call for ideas’ per il rilancio turistico sostenibile: l’appello di VisitPiemonte a enti pubblici e privati (Di giovedì 25 marzo 2021) Sostenibilità, accessibilità e partecipazione sono le parole d’ordine della call for ideas lanciata da VisitPiemonte a imprese, enti, associazioni di categoria, atenei e alle DMO – Destination Management Organization – italiane per la ripartenza post-pandemia e la valorizzazione del Piemonte: iniziativa che resterà attiva fino al 15 giugno, giorno in cui scadrà il bando ufficiale per la partecipazione. La società in-house di regione Piemonte e Unioncamere Piemonte che si occupa della valorizzazione turistica, congressuale e agroalimentare del territorio, con questa call intende coinvolgere realtà pubbliche, private e non-profit nel disegnare una nuova visione di sviluppo sostenibile, attraverso progetti innovativi per il rilancio del turismo regionale: sia sotto il profilo enogastronomico e agroalimentare, sia sotto ... Leggi su open.online (Di giovedì 25 marzo 2021) Sostenibilità, accessibilità e partecipazione sono le parole d’ordine della call for ideas lanciata daa imprese,, associazioni di categoria, atenei e alle DMO – Destination Management Organization – italiane per la ripartenza post-pandemia e la valorizzazione del Piemonte: iniziativa che resterà attiva fino al 15 giugno, giorno in cui scadrà il bando ufficiale per la partecipazione. La società in-house di regione Piemonte e Unioncamere Piemonte che si occupa della valorizzazione turistica, congressuale e agroalimentare del territorio, con questa call intende coinvolgere realtà pubbliche, private e non-profit nel disegnare una nuova visione di sviluppo, attraverso progetti innovativi per ildel turismo regionale: sia sotto il profilo enogastronomico e agroalimentare, sia sotto ...

