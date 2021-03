Previsioni MillionDay del 26-03-2021

(Di giovedì 25 marzo 2021) Le , sono valide per le prossime cinque estrazioni e sono composte da 8 colonne. Le sono elaborare con metodo matematico statistica dopo la 25a estrazione del mese. 15-46-39-40-2054-52-30-42-5518-15-38-09-1940-05-52-49-5416-31-06-55-0351-35-10-50-0331-25-39-42-0344-37-55-21-03 Si consiglia di giocare leper cinque colpi, in caso di vincita con due punti al 1 colpo proseguire la giocata fino al 3 colpo, se vengo totalizzate vincite con punti 3, 4 e 5 sospendere il gioco. La probabilità di centrare una cinquina è di 1 su 3.478.761 volte, si vince anche se fai 2, 3, 4 punti, ovviamente la vincita è proporzionale hai numeri centrati. GiGi LoTTo consiglia anche: 23a del mese previsionecon obbiettivo 5 punti – elaborata alla ottava estrazione del mese. 24a del mese previsione...

