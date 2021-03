Niente domiciliari per l'untore dell'Hiv, richiesta respinta: ma Pinti sta male e dovrà andare in ospedale (Di giovedì 25 marzo 2021) ANCONA - respinta l'istanza per applicare a Claudio Pinti la misura degli arresti domiciliari. Ma presto, il 38enne jesino condannato sia in primo che in secondo grado a 16 anni e 8 mesi di reclusione ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 25 marzo 2021) ANCONA -l'istanza per applicare a Claudiola misura degli arresti. Ma presto, il 38enne jesino condannato sia in primo che in secondo grado a 16 anni e 8 mesi di reclusione ...

Advertising

Valenti63339244 : @RobyPeach Perché si sono fidati del medico di famiglia, e quando parli di cure domiciliari con chi non ne sa nien… - Stegosauro : Arresti domiciliari, niente braccialetto elettronico e riacquisto della potestà genitoriale per il massacratore di Fortuna. #chilhavisto - elisa_lse : Massacra di botte per anni la moglie, chiede ai figli di picchiarla e controllarla, la uccide MA DAI, DIAMOGLI I D… - giovannigiua : @erretti42 Chi non fece niente contro il trasferimento agli arresti domiciliari dei più grossi capi mafiosi e 'ndra… - Nolockdown3 : @Signorasinasce Grazie alle terapie domiciliari non mo sono mai allettato. Niente febbre , niente tosse. -