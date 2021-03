Napoli, Inzaghi o Italiano se va via Gattuso (Di giovedì 25 marzo 2021) Il Napoli pensa al “dopo Gattuso”, i nomi più quotati per la panchina partenopea sono quelli i Inzaghi e Italiano. Nonostante la recente vittoria contro la Roma la panchina del Napoli continua a scottare. Ormai da tempo Gattuso sembra in rotta di collisione con la società e salvo ripensamenti dovrebbe concludere a fine stagione l’esperienza alla corte di De Laurentis. Si inizia già a pensare quindi ai possibili sostituti, con Inzaghi e Italiano che rappresentano le piste più calde ad oggi. Il tecnico della Lazio ha portato il club biancoceleste ai vertici del campionato e rappresenta il profilo ideale per il Napoli. Sorge però il dubbio sul modulo: Inzaghi ormai da anni porta avanti il 3-5-2 che ha permesso il salto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 25 marzo 2021) Ilpensa al “dopo”, i nomi più quotati per la panchina partenopea sono quelli i. Nonostante la recente vittoria contro la Roma la panchina delcontinua a scottare. Ormai da temposembra in rotta di collisione con la società e salvo ripensamenti dovrebbe concludere a fine stagione l’esperienza alla corte di De Laurentis. Si inizia già a pensare quindi ai possibili sostituti, conche rappresentano le piste più calde ad oggi. Il tecnico della Lazio ha portato il club biancoceleste ai vertici del campionato e rappresenta il profilo ideale per il. Sorge però il dubbio sul modulo:ormai da anni porta avanti il 3-5-2 che ha permesso il salto ...

Advertising

TUTTOJUVE_COM : Simone Inzaghi nel mirino del Napoli? La Juve resta in attesa - MauroDs87 : Simone #Inzaghi ed #Italiano sono rispettivamente il piano B di #Allegri e #Sarri per il post #Gattuso sulla panchina del #Napoli? - gilnar76 : Inzaghi nella lista del ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - RubertiSimone : @ArMa1518 @90ordnasselA @capuanogio 1 - manca il rigore su inzaghi all andata. 2 - il napoli ha preso 3 pappine il… - terribile76 : RT @Pa_Tos83: @90ordnasselA @RubertiSimone @capuanogio Chi lo decide che quei 2 episodi abbiano deciso il campionato? Te? Nel 97/98 a Mila… -