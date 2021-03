Mara Venier non lascia: «Potrei dire di no a tutto ma non a Domenica In» (Di giovedì 25 marzo 2021) Mara Venier “Nicola, ti giuro che questa è la mia ultima Domenica In. Dall’anno prossimo sono tutta tua”. Parlava così, Mara Venier, lo scorso ottobre, in occasione dei 70 anni del marito Nicola Carraro. Una sorta di regalo, che la conduttrice – per il momento – tiene in stand by, perché non ha più intenzione di lasciare Domenica In. “Quando l’ho detto ero convinta, lo pensavo davvero: quel programma sono 40 puntate, un anno della tua vita. Poi però ci rifletto e penso che Potrei dire di no a tutto, anche a Sanremo, ma non a Domenica In. Sono già la zia Mara: se non mi cacciano, diventerò nonna Mara“ ha dichiarato la Venier al Messaggero. Anche ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 25 marzo 2021)“Nicola, ti giuro che questa è la mia ultimaIn. Dall’anno prossimo sono tutta tua”. Parlava così,, lo scorso ottobre, in occasione dei 70 anni del marito Nicola Carraro. Una sorta di regalo, che la conduttrice – per il momento – tiene in stand by, perché non ha più intenzione direIn. “Quando l’ho detto ero convinta, lo pensavo davvero: quel programma sono 40 puntate, un anno della tua vita. Poi però ci rifletto e penso chedi no a, anche a Sanremo, ma non aIn. Sono già la zia: se non mi cacciano, diventerò nonna“ ha dichiarato laal Messaggero. Anche ...

