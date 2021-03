Genoa | Marroccu | “Rinnovo Ballardini argomento nemmeno da trattare”

Leggi su sportface

(Di giovedì 25 marzo 2021) Francesco, ds del, nella giornata di ieri ha rilasciato un’intervista a Telenord, toccando vari temi. In primis, il futuro di, su cuiè categorico: “Ci sono i contratti le carte, i rinnovi e gli adeguamenti e poi c’è la logica che dice cheha preso ila 7 punti. Mettere in discussione la prosecuzione del rapporto è unda. Ci sarà una logica conseguenza delle cose, mi sembra unfuori contesto”, ribadisce il ds del Grifone. A cui poi viene chiesto di Scamacca: “A gennaio abbiamo dimostrato serietà sul mercato, per lui siamo spendibili anche nel calciomercato estivo. I suoi due gol contro l’avversario che più l’ha voluto nella ...