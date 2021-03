Dantedì, cosa vedere su Dante in tv, la programmazione speciale (Di giovedì 25 marzo 2021) Hai letto Dantedì? Bene, perché cade proprio il 25 marzo la giornata dedicata a Dante Alighieri. Sommo Poeta e, stando a quando dice Imdb, sceneggiatore. Per celebrare il settimo centenario dalla morte di Dante, il servizio pubblico televisivo ha progettato una programmazione speciale che coinvolge tutte le reti Rai. Per celebrare Dante Alighieri a 700 anni dalla sua morte, anche il sito web del Ministero della Cultura, propone un ricco palinsesto di iniziative ad hoc per l'evendo Dantedì. La ricorrenza attraversa tutta la programmazione delle reti Rai con approfondimenti, documentari, pagine teatrali e musicali, letture e con servizi in tutti i Tg e Giornali Radio, e alla quale è dedicato anche lo spot di Direzione ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 25 marzo 2021) Hai letto? Bene, perché cade proprio il 25 marzo la giornata dedicata aAlighieri. Sommo Poeta e, stando a quando dice Imdb, sceneggiatore. Per celebrare il settimo centenario dalla morte di, il servizio pubblico televisivo ha progettato unache coinvolge tutte le reti Rai. Per celebrareAlighieri a 700 anni dalla sua morte, anche il sito web del Ministero della Cultura, propone un ricco palinsesto di iniziative ad hoc per l'evendo. La ricorrenza attraversa tutta ladelle reti Rai con approfondimenti, documentari, pagine teatrali e musicali, letture e con servizi in tutti i Tg e Giornali Radio, e alla quale è dedicato anche lo spot di Direzione ...

