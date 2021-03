Advertising

Today_it : Cashback, sull’app Io arrivano le carte di pagamento dei supermercati - assiv2017 : RT @m_c_urbano: Qui il mio intervento sull'@HuffPostItalia #cashback #cash @assiv2017 - m_c_urbano : Qui il mio intervento sull'@HuffPostItalia #cashback #cash @assiv2017 - ValerioDeMolli : RT @Ambrosetti_: I dati della survey della Community #CashlessSociety su @sole24ore 'Per il 70% degli italiani il cashback ha spinto a un… - Ambrosetti_ : I dati della survey della Community #CashlessSociety su @sole24ore 'Per il 70% degli italiani il cashback ha spint… -

Ultime Notizie dalla rete : Cashback sull

Intanto il sottosegretario al Mef Claudio Durigon, in un'interrogazione in commissione Finanze della Camera, ha fornito gli ultimi dati'iniziativa: aumentano i pagamenti elettronici, 56% sotto ...Nell'ultimo aggiornamento dell'applicazione sono stati inseriti tra gli strumenti abilitati anche alcune carte di credito delle grandi catene di distribuzione: ecco cosa ...Con l’aggiornamento dell’app IO per il cashback, sarà possibile pagare la spesa e ricevere il rimborso anche con le carte dei supermercati. Con l’ultimo aggiornamento dell’app IO infatti sarà possibil ...Nella app Io è ora possibile registrare al programma dei rimborsi anche le tessere emesse della grande distribuzione: da Esselunga a Conad, a Coop ...