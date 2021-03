Berardi fa tre con l’Italia: è il primo a riuscirci con Mancini (Di giovedì 25 marzo 2021) Domenico Berardi ha siglato il terzo gol consecutivo con la maglia dell’Italia: è il primo a riuscirci durante l’era Mancini in nazionale Domenico Berardi ha siglato il terzo gol consecutivo con la maglia dell’Italia, in occasione del match di qualificazione ai Mondiali del 2022 in Qatar contro l’Irlanda del Nord. Come riportato da OptaPaolo, l’esterno del Sassuolo è il primo azzurro a riuscirci durante l’era di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale. 3 – Domenico #Berardi è il primo giocatore a segnare in tre match di fila con la maglia della Nazionale sotto la gestione di Roberto Mancini. Feeling.#italiairlandadelnord— OptaPaolo (@OptaPaolo) March ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 25 marzo 2021) Domenicoha siglato il terzo gol consecutivo con la maglia del: è ildurante l’erain nazionale Domenicoha siglato il terzo gol consecutivo con la maglia del, in occasione del match di qualificazione ai Mondiali del 2022 in Qatar contro l’Irlanda del Nord. Come riportato da OptaPaolo, l’esterno del Sassuolo è ilazzurro adurante l’era di Robertosulla panchina della nazionale. 3 – Domenico #è ilgiocatore a segnare in tre match di fila con la maglia della Nazionale sotto la gestione di Roberto. Feeling.#italiairlandadelnord— OptaPaolo (@OptaPaolo) March ...

