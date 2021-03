Baby killer del pusher subito a giudizio

(Di giovedì 25 marzo 2021) di Stefania Totaro La Procura per i minorenni di Milano ottiene ilimmediato per i duedelucciso a coltellate. E dalle carte dell'inchiesta spunta in mano al 15enne un ...

Monza, 24 Marzo 2021 - La Procura per i minori di Milano manda a giudizio immediato i due baby killer del pusher ucciso a coltellate. Ma la gip del Tribunale milanese apre la strada al processo abbreviato, interpretando per la prima volta a favore dei minorenni la legge che non prevede il rito abbreviato per i maggiorenni. Gli imputati potrebbero ottenere lo sconto del rito abbreviato. E tra le accuse spunta un coltello anche nelle mani del 15enne.