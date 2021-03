All. Lazio Primavera: “L’anima di Guerini è nello spogliatoio con noi” (Di giovedì 25 marzo 2021) Leonardo Menichini, allenatore della Lazio Primavera, ha voluto ricordare Daniel Guerini, giovane giocatore della squadra deceduto questa notte a causa di un incidente stradale sulla Palmiro Togliatti, nota strada a scorrimento veloce della Capitale. “Una perdita terribile. Darà la spinta in più per questi ragazzi per andare oltre le loro possibilità. Fino a ieri mattina Daniel si allenava con noi, si può solo immaginare quello che stiamo passando in questo momento. La sua anima è nello spogliatoio, deve essere il modo migliore per onorarlo, darà una mano. Era un ragazzo ben voluto da tutti, era scherzoso e rispettoso”. Sull’altro ragazzo in macchina. “I familiari sono le prime persone che mi sono venute in mente quando sono venuto a conoscenza di ciò che era accaduto: le nostre condoglianze vanno a ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 25 marzo 2021) Leonardo Menichini, allenatore della, ha voluto ricordare Daniel, giovane giocatore della squadra deceduto questa notte a causa di un incidente stradale sulla Palmiro Togliatti, nota strada a scorrimento veloce della Capitale. “Una perdita terribile. Darà la spinta in più per questi ragazzi per andare oltre le loro possibilità. Fino a ieri mattina Daniel si allenava con noi, si può solo immaginare quello che stiamo passando in questo momento. La sua anima è, deve essere il modo migliore per onorarlo, darà una mano. Era un ragazzo ben voluto da tutti, era scherzoso e rispettoso”. Sull’altro ragazzo in macchina. “I familiari sono le prime persone che mi sono venute in mente quando sono venuto a conoscenza di ciò che era accaduto: le nostre condoglianze vanno a ...

