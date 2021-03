Vaccini: intesa Ue - Gb, impegno per soluzione 'win - win' (Di mercoledì 24 marzo 2021) 'Apertura e collaborazione sono chiave successo su pandemia', così in un comunicato congiunto della Commissione e del governo di Boris Johnson diffuso a Londra. Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 24 marzo 2021) 'Apertura e collaborazione sono chiave successo su pandemia', così in un comunicato congiunto della Commissione e del governo di Boris Johnson diffuso a Londra.

Advertising

Agenzia_Ansa : Ue e Regno Unito hanno raggiunto un'intesa sull'impegno a creare le condizioni per 'una soluzione vantaggiosa per t… - RaiNews : Affrontiamo tutti la stessa pandemia e la terza ondata rende la cooperazione fra Ue e Regno Unito ancora più import… - AnsaSardegna : Vaccini: verso intesa medici base per accelerare. Attesa per arrivo due tensostrutture CRI per aprire nuovi hub… - Marilenapas : RT @Agenzia_Ansa: Ue e Regno Unito hanno raggiunto un'intesa sull'impegno a creare le condizioni per 'una soluzione vantaggiosa per tutti'… - SkyTG24 : Vaccini Covid, pace fatta tra Ue e Uk: 'Impegno per soluzione vantaggiosa per tutti' -