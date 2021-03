Una breccia nell’arte in tempi difficili | l’opera di JR a Firenze

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Con i musei chiusi, l’arte prova a farsi spazio per altre vie. Indi pandemia, queste brecce non possono che essere ferite. È così che JR, artista francese ormai tra i più rinomati al mondo, ha interpretato la facciata di Palazzo Strozzi acon il suo ultimo capolavoro: La Ferita. Rigorosamente in bianco e nero, marchio distintivo di JR,ripropone a livello fotografico la visuale dell’interno del palazzo di, una riproposizione con stesse proporzioni, come se potessimo guardare l’interno dell’edificio attraverso una grossa crepa. Il bisogno di risvegliare le emozionid’arte è visibile a tutti, si affaccia sulla piazza di fronte all’edificio, ideata appositamente per essere notata da chiunque sia di passaggio. Parlando in italiano, l’artista racconta che con ...

