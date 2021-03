Mancini punta su Barella: «Non ha perso molto, ha iniziato con noi» (Di mercoledì 24 marzo 2021) Roberto Mancini sembra essere orientato a schierare Barella nella gara contro l’Irlanda del Nord: le sue parole in conferenza stampa Roberto Mancini, nella conferenza stampa di presentazione alla vigilia della gara contro l’Irlanda del Nord, ha parlato della situazione di Nicolò Barella. Le sue parole dopo l’arrivo dell’interista al seguito dell’ok dell’ATS. Barella – «Conosce la squadra, ha iniziato con noi. Abbiamo fatto un allenamento un po’ più intenso, quello di concetto era di ieri. Non ha perso molto, decidiamo poi domani sull’impiego». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 24 marzo 2021) Robertosembra essere orientato a schierarenella gara contro l’Irlanda del Nord: le sue parole in conferenza stampa Roberto, nella conferenza stampa di presentazione alla vigilia della gara contro l’Irlanda del Nord, ha parlato della situazione di Nicolò. Le sue parole dopo l’arrivo dell’interista al seguito dell’ok dell’ATS.– «Conosce la squadra, hacon noi. Abbiamo fatto un allenamento un po’ più intenso, quello di concetto era di ieri. Non ha, decidiamo poi domani sull’impiego». Leggi su Calcionews24.com

