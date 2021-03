Hera | CdA approva conti 2020 Sinergie da partnership con Ascopiave

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 24 marzo 2021) (Teleborsa) – Il consiglio di amministrazione dihato oggi idella società, giudicati “positivi pur in un anno particolarmente complesso per il Paese a causa dell’emergenza coronavirus”.ha chiuso l’esercizio con ricavi pari a 7.079 milioni di euro (+2,4% sul 2019), un margine operativo lordo di 1.123 milioni di euro (+3,5%) e un utile netto di pertinenza degli azionisti pressoché stabile a 302,7 milioni di euro. Nelgli investimenti netti (comprensivi di 46,9 milioni di euro relativi all’acquisto di partecipazioni finanziarie riferite principalmente ad) sono stati pari a 528,5 milioni, in crescita del 3,8% sull’anno prima. La posizione finanziaria netta si attesta a 3.227 milioni, in miglioramento rispetto ai 3.274,2 milioni ...