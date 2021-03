Ginnastica ritmica, Coppa del Mondo Sofia 2021: programma, orari, tv, streaming (Di mercoledì 24 marzo 2021) Nel weekend del 26-28 marzo andrà in scena la prima tappa della Coppa del Mondo 2021 di Ginnastica ritmica. La competizione itinerante prenderà il via da Sòfia (Bulgaria), in anticipo di un paio di settimane rispetto al previsto perché tra quindici giorni l’immensa Armeec Arena servirà per le elezioni politiche. Incomincia finalmente la stagione internazionale della Polvere di Magnesio, dopo praticamente un anno senza gare di rilievo (agli Europei erano assenti le Nazioni di riferimento). Doveva essere il grande evento in cui assistere al ritorno delle nostre Farfalle, ma la Nazionale guidata da Alessia Maurelli non sarà in gara come invece si credeva fino a pochi giorni fa. L’Italia sarà rappresentata esclusivamente dalle individualiste Milena Baldassarri e Sofia Raffaeli. Russia, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 marzo 2021) Nel weekend del 26-28 marzo andrà in scena la prima tappa delladeldi. La competizione itinerante prenderà il via da Sòfia (Bulgaria), in anticipo di un paio di settimane rispetto al previsto perché tra quindici giorni l’immensa Armeec Arena servirà per le elezioni politiche. Incomincia finalmente la stagione internazionale della Polvere di Magnesio, dopo praticamente un anno senza gare di rilievo (agli Europei erano assenti le Nazioni di riferimento). Doveva essere il grande evento in cui assistere al ritorno delle nostre Farfalle, ma la Nazionale guidata da Alessia Maurelli non sarà in gara come invece si credeva fino a pochi giorni fa. L’Italia sarà rappresentata esclusivamente dalle individualiste Milena Baldassarri eRaffaeli. Russia, ...

